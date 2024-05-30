عسيران: إسرائيل مفلسة سياسياً ويحكمها اليمين المتطرّف

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران في بيان، أن “من الفظائع أن يكون اللبنانيون أسرى الظروف ومعطيات خارج حدودهم الجغرافية وخارج إرادتهم وللأسف أن المشكلة الأكبر هي أن قائد هذه الظروف السياسية والعسكرية في هذا المشرق شخص يدعى نتنياهو الذي أوصل الغرب الى ما هو عليه في هذه المنطقة من خلال سياسات خاطئة ليست مدروسة وذلك منذ زمن بعيد. والأسوا اليوم هو أن إسرائيل مفلسة سياسياً يحكمها اليمين المتطرّف ورثة الهاغانا وينسب الى بونغوريون حيث ذكر حينها ان هذه الجماعة اذا وصلت الى الحكم سوف تدمّر إسرائيل. والأكثر سوءا إن الرئيس الأميركي بمكان ومجلس النواب الاميركي بمكان آخر، فكلما أراد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، يتأهب رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة لدعوة نتنياهو وإلقاء خطاب تحت قبة هذا المجلس في ظروف تصل الى حالة من الجنون ولا يمكن وصفها إلا بالجنون”.

ورأى أن “علينا في لبنان أمر وحيد وهو أن نعيد السعي الحثيث لجمع الكلمة والشمل والتنازل لبعضنا البعض حتى يمكننا إعادة وحدتنا الوطنية ورؤيانا لمستقبل لبنان، وإلاّ سوف نجد انفسنا في مشاكل متعاظمة اكثر بكثيرمما نحن عليه”، وأكد اننا “اليوم جميعاً أمام مسؤولية حفظ هذا الوطن الذي تفانى في تقدمته الكثير للعرب والعالم وقلّة قليلة من الدول قدمت ما قدّمه لبنان”.