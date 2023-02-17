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عسيران يُعزّي الجيش: المؤسسة العسكريّة تواجه "إرهابًا اجتماعيًا"

منذ 15 دقيقة
النائب علي عسيران

النائب علي عسيران

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تقدّم عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران بالتعازي من قائد الجيش والمؤسسة العسكرية باستشهاد 3 عسكريين في حورتعلا في البقاع خلال التصدي لتجار المخدرات.

وقال عسيران: “ليس بجديد التضحيات التي تقدمها المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الشعب، وها هي المؤسسة الوطنية مرة أخرى تواجه إرهابًا اجتماعيًا يتمثل بآفة المخدرات ومروجيها ومهربيها، وهذا ليس من عمل المؤسسة العسكرية، ولكن يبقى للضرورة أحكام. وإن المجتمع اللبناني مدعو لمؤازرة هذه المؤسسة الوطنية ولرفض حالة المخدرات مطلقًا لأجل حماية الأجيال. وإني أعزي أبناء المؤسسة العسكرية وقائد الجيش ورحم الله هؤلاء الشهداء الابرار”.

وحول الوضع العام في البلاد، قال عسيران: “أصبح من المعروف للجميع أن الوضع العام في البلاد يتطلب توحيد الرؤية وانتخاب رئيس للجمهورية يجمع البلاد ويكون لديه الرؤية لإعادة بناء لبنان الذي تصدع كثيرًا وهو بحاجة قصوى لمن يعيد ترميمه على أسس وركائز وطنية”.

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