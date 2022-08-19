الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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عشائر وادي خالد دانت جريمة قتل هناء الخضر

منذ 29 دقيقة
وادي خالد

وادي خالد

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دان الشيخ أحمد الشيخ عشائر وادي خالد في بيان “ما تعرضت له ابنة وادي خالد المقيبلة هناء الخضر من تعنيف وتعذيب وحرق وتسبب بالموت لا ينم الا عن عقلية رجعية لاتعرف معنى الانسانية ولا الدين وكلنا نعلم بان الله قال “نحن نرزقكم واياهم”.

أضاف: “باسمي وباسم كل حر وصاحب اخلاق يؤمن بالحساب والعقاب وبخاصة فاعليات ومرجعيات وادي خالد، ندين بشدة ما تعرضت له هذه المظلومة التي قضت شهيدة الفقر والحرمان ونطالب الدولة بانزال اشد عقوبة بحق المجرم”.

وختم: “نطالب بالوقوف إلى جانب عائلة الشهيدة بالحق بالعرف العشائري المتعارف عليه بيننا بجرائم مشابهة واننا سوف نكون إلى جانب اولياء الدم بمحاسبة المرتكب والمحرض بالعرف العشائري اذا قصر القضاء بهذا الحق”.

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