عشرات آلاف الدولارات.. توقيف متورط بعمليّات سرقة طالت شركات في "أوتوستراد الزلقا"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي من أجل ملاحقة وتوقيف السارقين، توافرت معلومات لهذه الفصيلة عن تواجد أحد المشاركين في عمليّات سرقة طالت شركات عدّة في محلّة أوتوستراد الزلقا.

بعد الاستقصاءات والتحريّات، وبعد التنسيق مع شرطة بلديّة الزلقا، تمكّنت دوريّة من الفصيلة من تحديد هويّته ومكان تواجده في محلّة الزلقا-الطريق العام بتاريخ 3/1/2023، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. أ. ح. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)..

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وصرّح أنّه أقدم بالاشتراك مع آخرين على سرقة هواتف خلويّة، وأدوات كهربائيّة، وجهاز محمول “لابتوب”، ومبالغ ماليّة، وذلك من شركات عدّة في محلّة الزلقا. كما قدّرت قيمة المسروقات بـ /152،000/ دولار أميركي، و/15،000،000/ ليرة لبنانيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مفرزة الجديدة القضائيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، بناء على إشارة القضاء.