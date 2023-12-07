عشرات الحالات المرضيّة بقضاء الشوف.. ووزراة الصحة تتحرك

صدر عن وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: “وردت إلى وزارة الصحة العامة بتاريخ 5 كانون الأول بلاغات عن حالات مرضية تُسجّل منذ 30 تشرين الثاني في بلدة الجاهلية في قضاء الشوف”.

وأضاف، “بناء عليه باشر الترصد الوبائي عملية التقصي. فتبيّن أنه لتاريخه، تم تسجيل 23 حالة، مع ظهور عوارض شملت الحمى، الاسهال وتورما في الوجه”.

وتابع البيان، “وفي متابعة للتحقيق في الأسباب، تم الكشف على الملحمتين الموجودتين داخل البلدة مع جمع عينات تم ارسالها الى مختبر مصلحة البحوث الزراعية التابع لوزارة الزارعة. كما يتم تقييم سلامة المياه في البلدة مع جمع عينات المياه للفحص المخبري”

وختم، “سيتم الإعلان عن النتائج العلمية للفحوص المخبرية التي سيتم التوصل اليها فور إنجازها حرصًا على توضيح اسباب الحالات المسجلة ومنعًا لتسجيل المزيد”.