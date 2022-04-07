عشرات القضاة يرفضون ترؤس اللجان الإنتخابية

علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” من مصادر موثوقة، أن 45 قاضيا ممن اختارتهم ورازة العدل لترؤس لجان القيد الابتدائية والعليا للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل.

وأكدت المصادر أن القضاة المذكورين يفوق عددهم ثلثي المكلفين بهذه المهمة، وثمة قلق كبير من استحالة تعيين بدلاء عنهم ما يهدد سلامة العملية الانتخابية وحتى امكانية اجراؤها.

وبررت المصادر حالة التمرد هذه بأسباب مادية ومعنوية، إذ لم يعد ثمة ما يقنع القاضي بقبول هذه المهمة الشاقة، لأن البدل المالي في الانتخابات السابقة كان مقبولا نسبيا مقابل التعب والجهد والوقت والمسؤولية التي يتكبدها القاضي، أما اليوم فلا إغراءات مالية ولا يمكن للقاضي أن يعمل بظروف معنوية سيئة، مثل تكاليف انتقاله بسيارته الى المحافظات والحديث عن عدم تأمين الكهرباء والكومبيوترات والشاشات والقرطاسية وغيرها، وهذا الحال يسري أيضا على الموظفين من رؤساء أقلام وكتبة وغيرهم.