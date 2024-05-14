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عشرات المستوطنين يغلقون طريقا قرب الحدود مع لبنان.. "حكومة نتنياهو أهملتنا"

منذ ساعتين
عشرات المستوطنين يغلقون طريقا قرب الحدود مع لبنان

عشرات المستوطنين يغلقون طريقا قرب الحدود مع لبنان

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أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، (الثلاثاء 14-5-2024)، طريقا في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية، احتجاجا على ما وصفوه بإهمال الحكومة لهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا مفترق طرق في الجليل الأعلى احتجاجا على “عدم وجود خطة للشمال والأمن والميزانية وانهيار أصحاب الأعمال والمزارعين”. وأشارت إلى أن المحتجين منعوا السيارات من التقدم.

ويشتكي الإسرائيليون في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية من استمرار حالة التدهور الأمني وإهمال الحكومة لهم بسبب هجمات حزب الله.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن إسرائيل أخلت 43 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشير إلى أن عدد الذين ما زالوا نازحين عن منازلهم في هذه المستوطنات يبلغ 61 ألفا و76 إسرائيليا، بينما لم تحدد الحكومة موعدا لعودتهم.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في تغريدة على موقع إكس: إن “الاستقلال لن يكتمل ما لم تعلن الحكومة أن سكان الشمال سيعودون لمنازلهم في سبتمبر (أيلول) القادم”.

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