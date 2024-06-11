عشرات صواريخ الكاتيوشا تستهدف مقراً عسكرياً إسرائيلياً ‏لفرقة الجولان 210

أعلن “حزب الله” اليوم صباح (الثلاثاء 11-6-2024) عن قصف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح بيان الحزب أن القصف جاء رداً على اعتداء العدو ‏الصهيوني الذي طال منطقة البقاع.

واعلن الحزب أيضاً ان “وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية تصدت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور”.‏

كما أعلن عن استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بنشوب حرائق في عدة نقاط في الشمال نتيجة شظايا صواريخ اعتراضية.

واطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على احد المباني الخالية في بلدة كفركلا.

من ناحية أخرى، نعى حزب الله اليوم عباس محمد ناصر “أبو حيدر” مواليد عام 1979 من بلدة طيرفلسيه، وبلال وجيه علاء الدين “باسل” مواليد عام 1984 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان”. ونعى هادي فؤاد موسى “علاء” مواليد عام 1983 من بلدة شبعا في جنوب لبنان.