الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عشية الإضراب.. رسالة من مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي في لبنان

12 - ديسمبر - 2021
شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش

شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش

A A A
طباعة المقال

وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين عشية بدء الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو شركتيّ ألفا و تاتش ابتداءً من غد الإثنين حتى تحقيق المطالب بتطبيق عقد العمل الجماعيّ ودفع المستحقّات والتزام شركتي الخليوي الحفاظ على مكتسبات الموظفين.

مما جاء في الرسالة: نحن وإياكم يدا بيد لنمنع اي تعدي على مكتسباتنا، يدا بيد لنؤكد اننا لن نرضى بغير ما هو حق لنا ومنصوص عنه في عقد العمل. لن نتراجع في الدفاع عن حقنا في الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية . من هنا نحن وإياكم سنكون السد المنيع في وجه كل من يحاول قضم هذه الحقوق.

أضافت الرئاسة: حاولنا الجهد الجهيد لكي لا نصل الى هذه المرحلة، إن عن طريق التفاوض أو عن طريق وسطاء الخير لكن يا للاسف لم نصل الى النتائج المرجوة.

لذا نؤكد أنه ابتداء” من غد الإثنين تبدأ الخطوة الأولى في تحصين حقوقنا عبر تنفيذ عقد العمل، وبالتأكيد سنكون كلنا على قدر الآمال وسنكون كلنا على قدر المسؤولية. وهنا لا بد لنا ان نشكر كل الموظفين على دعمهم.

وختمت الرسالة: نؤكد ان هذه المرحلة المصيرية تستجوب الدفاع بكل قوة للحفاظ على عقد العمل، وخصوصا أن هناك محاولات جدية لخرقه وحرمانكم من مكتسباتكم، وان اي تراجع ولو بجزء بسيط سيجر علينا المزيد من القضم للحقوق مما ينعكس سلبا على حمايتنا الصحية والاجتماعية وعلى عائلاتنا.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائبا الجمهورية القوية: للتأكد من نجاح الموسم السياحي في جزين
    سفينة "اينرجين" في كاريش
    نزاع الترسيم.. الجانب الاسرائيلي يلتقي هوكشتاين: نعتزم حل القضية قريبًا
    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    وزير الشؤون الاجتماعية: لبنان لا يستفيد من الوجود السوري بشيء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟