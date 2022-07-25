عشية التئام جلسة مجلس النواب.. ماذا عن مشروع قانون السرية المصرفيّة؟

عشيّة التئام الجلسة التشريعيّة لمجلس النواب غداً وعلى جدول أعمالها 40 بنداً أبرزها مشروع قانون السريّة المصرفيّة، أكد النائب ألان عون أن هناك “توجّهاً لإقرار مشروع قانون السرّية المصرفيّة كما كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي أنهى النواب درسها وأقرّوها في اللجان النيابية”.

وبالنسبة إلى القوانين المعجّلة المكرّرة فكشف أن “النواب سيصوّتون أولاً على صفة العجلة، وفي حال التصويت الإيجابي، يتمّ مناقشتها وإقرارها”.

أما اقتراحات القوانين التي تسقط عنها صفة العجلة، فيقول عون أنها “تًحوَّل إلى اللجان النيابية المختصة”.