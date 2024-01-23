عشية الجلسة.. "اللقاء النيابي المستقل" يكشف عن موقفه من الموازنة

عشية انعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة العام 2024، عقد اجتماع لنواب “اللقاء النيابي المستقل” المؤلف من كتلتي “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” وعدد من النواب المستقلين، لمناقشة الموقف من الموازنة.

وأعلن النائب نعمة افرام أنّ نواب اللقاء أجمعوا على التصويت لصالح إقرار الموازنة، مع التحفظ على بعض بنودها.

بالمقابل، كانت كتلة “تحالف التغيير” قد أعلنت في بيان، “مشاركتها في جلسات مجلس النواب العامة لنقاش الموازنة، منعًا لتمريرها في الحكومة وتجنبًا لتحميل المواطنين أوزارها الكارثية والعمل على التخفيف من وطأة الضرائب غير العادلة بحق جميع اللبنانيين وحماية لمؤسسات القطاع الخاص الصامدة”.

وقررت “عدم التصويت لإقرار الموازنة، لمخالفتها الدستور في ظل عدم وجود قطع حساب، ولا تلحظ توحيد لسعر الصرف، وليس فيها أي رؤية استراتيجية إنقاذية إصلاحية، ولا تقترح أي سياسات لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية التي نعاني منها، بل هي تكرار للنهج السابق الذي أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم”.