عشية الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري… اضاءة النّصب التذكاري بمكان الانفجار

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أوعز الى الدوائر المختصة في بلدية بيروت وضع مولدات كهربائية خاصة لاضاءة النّصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد ورفاقه في منطقة السان جورج.

اضافة الى قيام العمال منذ يوم أمس بتنظيف وتجهيز الحديقة المحيطة بالنّصب التذكاري للرئيس الشهيد وموقع الشعلة وذلك عشية الذكرى السنوية الـ 17 لاستشهاده ورفاقه.

كما قام المحافظ عبود بجولة ميدانية صباح اليوم للاطلاع على أعمال صيانة اعمدة الانارة الخاصة بالبلدية و الممتدة من خليج السان جورج لغاية ساحة عين المريسة والتأكد من حسن سير العمل بهدف اضائتها.







