عصابة امتهنت السرقة بواسطة الكسر والخلع.. فوقعت بقبضة الأمن

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه بتاريخ 27/10/2021 أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى سنترال ‏أوجيرو في المنية وسرقوا من داخله أربع خزنات ومبلغ مالي حوالى /95،000،000/ ل.ل و /5000/ دولار أميركي وفروا الى جهة ‏مجهولة‎.‎

‎ ‎وبتاريخ 03/11/2021، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى إحدى شركات التأمين في جونية وسرقوا من ‏داخلها خزنة الشركة ومبلغ مالي حوالي /24،000،000/ ل.ل و/2000/ دولار أميركي وفروا الى جهة مجهولة‎.‎

‎ ‎على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية ‏المتورطين. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن ان العصابة ذاتها نفذت عمليتي السرقة المذكورتين على متن ‏سيارة نوع مرسيدس، وتمكّنت من تحديد هوية افراد العصابة وهم كل من‎:‎

‎ ‎س. ف. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)‏

ط. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)‏

ب. ح. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) المطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب ومخدرات‎.‎

‎ ‎على الفور، اعطيت الاوامر للعمل على تحديد اماكن تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة‎.‎

‎ ‎بتاريخ 15/11/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من تنفيذ عملية خاطفة ونوعية نتج عنها ‏توقيف الاول في محلة العيرونية. وبالتزامن، تم توقيف الثاني والثالث في ابي سمراء على متن سيارة نوع “مرسيدس” -تم ضبطها- ‏وبرفقتهم أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة مخدرات وهو المدعو: و. ط. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)‏‎.‎

‎ ‎بتفتيشهم والسيارة، ضبط مسدس حربي وكمية من حشيشة الكيف ومبالغ مالية، كما وضبطت سيارة المرسيدس المستخدمة في ‏عمليتي السرقة داخل مستودع في محلة التبانة وعليها لوحة مزورة. وبتفتيشها عثر بداخلها على/35/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، و ‏‏/5700/ حبة كبتاغون والادوات المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيش منازل الموقوفين، تم العثور على مبلغ /49،000،000/ ‏ل.ل وحوالی /2200/ دولار أميركي، وكمية من حشيشة الكيف واوراق ثبوتية مزورة‎.‎

بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم عصابة سرقة، وانهم نفذوا عمليتي السرقة المذكورتين بواسطة الكسر والخلع على متن سيارة ‏المرسيدس مثبّتين عليها لوحة مزورة، وان الاموال المضبوطة ناتجة عن عمليتي السرقة. كما اعترفوا بتجارة وتعاطي المخدرات‎.‎

‎ ‎اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء‎.‎