الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عصابة تبيع ذهباً مزوّراً في قبضة قوى الأمن

منذ 14 دقيقة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص مجهولين ببيع سلاسل ذهبية مزوّرة -مصنوعة بطريقة احترافية -بموجب فواتير لمحلات وهمية، وذلك داخل السوق التجاري في صيدا.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل عناصر هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هوية أفراد العصابة الذين توزعوا داخل السوق التجاري لتنفيذ أكبر عدد من عمليات النصب. كما تبيّن أن هذه العصابة كانت قد قامت سابقًا ببيع سلاسل ذهبية مزوّرة في بعض المناطق البقاعية.

بناء عليه، وبعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريات مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفهم بكمين محكم في صيدا، وهم كل من السوريين:

م. ج. (مواليد عام 1996)
ع. ف. (مواليد عام 2002)
ح. ح. (مواليد عام 1986)
م. س. (مواليد عام 1987)
وضبطت بحوزتهم مبلغ 450$ حصيلة عملية نصب، و4 سلاسل مطلية باللون الذهبي و3 فواتير مزورة، وسيارة نوع “بيجو” لون أسود المستخدمة في عملياتهم.

كما أفاد الأول والثاني بأنهما أقدما سويًا على بيع سلسال مزوّر لصاحب محل معد لبيع المجوهرات في صيدا لقاء مبلغ 34,800,000 ل.ل.

وسلّموا مع المضبوطات الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    سوبرماركت
    إدارة الاحصاء المركزي: إرتفاع أسعار الاستهلاك 3,74 في المئة
    قاعة مجلس النواب
    لجنة الأشغال تابعت موضوع الصرف الصحّي
    الوزير علي حمية
    حمية: تسلمت من البنك الدولي عدة خيارات تتعلق بخطة إعادة إعمار المرفأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!