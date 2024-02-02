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عصابة تبيع ذهباً مزيّفاً في قبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
أفراد عصابة نصب واحتيال

أفراد عصابة نصب واحتيال

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“إلحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 1-2-2024، حول قيام شعبة المعلومات بكشف هوية أفراد عصابة نصب واحتيال تبيع ضحاياها ذهبًا مزيفًا بعد ايهامهم أنه حقيقي، وتوقيفهم في محلتي النبعة والشويفات بتاريخي ۲۰ و21-1-2024، وهم كل من:

م. ذ. (مواليد عام 1998، سوري) الرأس المدبر
م. ش. (مواليد عام 1994، سوري)
ع. ت. (مواليد عام 1996، سوري)
الذين اعترفوا بتنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين.

لذلك، وبناءً على اشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، التوجه الى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا، أو الاتصال على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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