عصابة تخطف وتسلب سائقي الفانات في قبضة “المعلومات”!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح في المناطق اللبنانيّة، أقدم مجهولون على اختطاف سائق فان بقوة السلاح من محلة انطلياس والتوجه به الى النبعة، وضربوه وسلبوه ما توفّر معه من اموال وهواتفه الخلوية واوراقه الثبوتية، وقد تم التداول بهذه الحادثة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

على إثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين بهذه العملية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوية المتورطين بها -جميعهم من التابعية السورية- وهم كل من:

س. ج. (من مواليد عام 1990)

ع. ع. (من مواليد عام 1996) موقوف بجرم تهريب اشخاص

م. ل. (من مواليد عام 1998) مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب اشخاص

ب. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۰)

بتاريخ 11/۱۱/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات وكمائن محكمة ومتزامنة في العطشانة وصبرا وبرج البراجنة نتج عنها توقيف المذكورين جميعا. وبتفتيشهم ومنازلهم في صبرا والعطشانة، تم ضبط: مسدسين حربيين، وبطاقات هوية مزوّرة، ومبالغ مالية، وحقيبة بداخلها هواتف خليوية واوراق ثبوتية وجوازات سفر لأشخاص قاموا بسلبهم، وبطاقة هوية ورخصة قيادة لأحد سائقي الفانات قاموا بسلبه سابقا، و/9/ هواتف خليوية. كما جرى ضبط سيارة نوع “سيتروين”، وجيب نوع “دودج” يستخدمان في عمليات السلب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة خطف سائقي فانات وسلبهم بقوة السلاح، وانهم نفذوا أكثر من /5/ عمليات سلب وخطف بقوة السلاح منها العملية المذكورة، حيث يقومون بتصوير الضحية اثناء تنفيذ العملية ومن ثم تبادل الفيديوهات فيما بينهم. كما اعترف الثاني بقيامه سابقا بإطلاق النار على أحد سائقي الباصات اثناء سلبه، واعترفوا ايضا بعمليات تهريب اشخاص عبر الحدود.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.