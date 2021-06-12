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عصابة ترويج عملة مزيفة في قبضة الأمن

منذ 20 دقيقة
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية إحتيالية بحق إحدى الشركات التجارية، من خلال شراء أدوات كهربائية، واستلامها في محل تم استئجاره في مدينة صيدا -لهذه الغاية- في اليوم ذاته لتنفيذهم العملية، وقبل أن يتم توقيع عقد إيجار المحل، وذلك بهدف عدم كشف هويّاتهم، ودفعوا ثمن البضاعة أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة /2300/ دولار أميركي، ومن ثم نقلوا البضاعة قبل مغادرتهم المحل إلى جهةٍ مجهولة.

بتاریخ 29-5-2021، تمّ تنفيذ عملية مشابهة في مدينة صيدا أيضا من خلال شراء كمية من الأدوات الكهربائية بقيمة /2600/ دولار أميركي مزيّفة من شركة تجارية أخرى، ولكن في هذه العملية جرى تفريغ البضاعة مباشرةً من آلية الشركة إلى سيّارة “بيك أب” مستخدمة من قبل أفراد العصابة.

نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد السيارة المستخدمة في العملية الأولى ومعرفة هويّة مالكيها، والمنفّذَين، ومكان إقامتهما ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاریخ 2-6-2021، وبناءً على إشارة القضاء المختص، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة -بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان- ضمن قضاء كسروان، كلاً من:

ش. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)
خ. ر. (من مواليد عام 1973، لبناني)
سُلّم الموقوفان مع سيارتَين مستخدمتَين في العمليتَين، الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورّط ثالث.

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