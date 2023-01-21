السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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عصابة تمتهن السرقة في قبضة شرطة بلدية كفر رمان

منذ 36 دقيقة
بلدية كفررمان

بلدية كفررمان

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ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة أشخاص من التابعية السورية، يقومون بسرقة محال ومنازل عدة.

وتمكن عناصر شرطة البلدية من توقيف السارقين أثناء محاولتهم سرقة محل محي الدين للخرضوات حيث اقتادتهم الى مبنى بلدية كفر مان وخضعوا للتحقيق تحت اشراف من رئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم ابو زيد ومن ثم جرى تسليمهم الى القوى الأمنية لمتابعة التحقيق معهم.

ويؤكد رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد أن البلدية وعناصر الشرطة داخلها تعمل بشكل دؤوب على حماية أمن البلدة، سيما مع تزايد اعداد السرقات، لافتاً الى “حرصنا الكبير على توفير ال

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