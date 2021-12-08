عصابة خطف في قبضة فصيلة بئر حسن

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢١، ورد اتّصال هاتفي إلى غرفة عمليّات قيادة سريّة الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي من المدعو: ف. د. (مواليد عام 1977، سوري الجنسيّة) وأبلغ عن وجود نيّة لدى بعض الأشخاص لخطفه من محلّة صبرا، من أجل سرقته.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر فصيلة بئر حسن، جرى التوصل الى تحديد مكان وجود المشتبه بهم وتوقيفهم في محلة صبرا، وجميعهم من التابعية السورية وهم: ر. ز. (مواليد عام 1998) ز. د. (مواليد عام 1992) ع. ع. (مواليد عام 1997) ح. أ. (مواليد عام 1993) خ. م. (مواليد عام 1999) وتبيّن ان الأول والثانية والثالث يشكلّون عصابة خطف وسرقة.

بالتحقيق معهم من قبل عناصر الفصيلة، اعترفوا باقدامهم على:

التخطيط لاستدراج المدعي لاختطافه بغية سرقته.

اختطاف واحتجاز مواطن آخر وزوجته سابقاً بهدف السرقة أيضًا.

وبالتوازي، اوقفت دورية من الفصيلة متورطَين بالعملية، هما:

د. ع. (مواليد عام 1963، سوري)

ر. م. (مواليد عام 1969، لبناني)

أودع الموقوفون القضاء المختصّ بناء على اشارته.