الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عصابة خطف في قبضة فصيلة بئر حسن

8 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢١، ورد اتّصال هاتفي إلى غرفة عمليّات قيادة سريّة الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي من المدعو: ف. د. (مواليد عام 1977، سوري الجنسيّة) وأبلغ عن وجود نيّة لدى بعض الأشخاص لخطفه من محلّة صبرا، من أجل سرقته.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر فصيلة بئر حسن، جرى التوصل الى تحديد مكان وجود المشتبه بهم وتوقيفهم في محلة صبرا، وجميعهم من التابعية السورية وهم: ر. ز. (مواليد عام 1998) ز. د. (مواليد عام 1992) ع. ع. (مواليد عام 1997) ح. أ. (مواليد عام 1993) خ. م. (مواليد عام 1999) وتبيّن ان الأول والثانية والثالث يشكلّون عصابة خطف وسرقة.

بالتحقيق معهم من قبل عناصر الفصيلة، اعترفوا باقدامهم على:

التخطيط لاستدراج المدعي لاختطافه بغية سرقته.

اختطاف واحتجاز مواطن آخر وزوجته سابقاً بهدف السرقة أيضًا.

وبالتوازي، اوقفت دورية من الفصيلة متورطَين بالعملية، هما:

د. ع. (مواليد عام 1963، سوري)

ر. م. (مواليد عام 1969، لبناني)

أودع الموقوفون القضاء المختصّ بناء على اشارته.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن