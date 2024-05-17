عصابة سرقة تنشط على طريق المطار بقبضة أمن الدولة

ضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي تنفّذها المديريّة العامّة لأمن الدولة في عددٍ من المناطق اللبنانيّة، وبعد عمليّة رصد وتعقّب، عملت دوريّة من القوّة الضاربة في المديريّة، على توقيف 4 أشخاصٍ من التّابعيّة السوريّة بالإضافة إلى لبنانيّ، يشكّلون عصابةً تنشط في مجال السرقة على أنواعها، وقيامهم أيضاً بأعمال تشليحٍ في منطقة الضاحية الجنوبيّة وجبل لبنان وعلى طريق المطار.

بوشر التحقيق باشراف القضاء المختصّ، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.

هذا وأعلنت مديرية أمن الدولة في بيان، ان “دوريّات من مديريّتَي بيروت وجبل لبنان قامت، بتنفيذ خطّة أمنيّة لضبط الأمن على طريق المطار خلال الليل، تضمّنت دوريّات راجلة لعناصر من أمن الدولة، وتركيز حواجز تفتيش متنقلة في المنطقة”.