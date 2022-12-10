عصابة سرقة دراجات آلية تقع بكمين محكم لـ"استقصاء الجنوب"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ليل تاريخ 28-10-2022 جرى التداول بمقطع فيديو عبر تطبيق “واتس آب”، يظهر فيه شخصان يقومان بسرقة دراجة آلية في بلدة الخرايب الجنوبية.

على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي تحريّاتها حول حادثة السّرقة، ومن خلال المتابعة، تمّ الاشتباه بشخصين، هما:

ع. د. (من مواليد عام 1994، لبناني)

ع. ز. (من مواليد عام 2009، سوري)

على إثر ذلك، نصبت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا للأوَّل على طريق الخرايب – الزرارية، حيث تمكّنت من توقيفه. كما داهمت مكان وجود الثّاني في بلدة أرزي المجاورة وأوقفته أيضًا.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة أربع درّاجات آلية في أوقات وأماكن مختلفة في داخل بلدة الخرايب، ومن ثمّ بيعها لمحلات بيع الدرّاجات في بلدات السكسكيّة وكفرصير والقصَيبة والغازيّة.

أعيدت الدراجات المسروقة إلى أصحابها وأودع الموقوفان مخفر الزراريّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشراف القضاء المختص.