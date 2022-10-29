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عصابة سرقة دراجات آلية في قبضة الأمن

منذ 48 دقيقة
توقيف

توقيف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية ‏في عدّة قرى في البقاع الغربي‎.‎

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هويّات المتورطين، وهم كل من‎:‎

م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري)‏
م. ع. (من مواليد عام 2001، سوري)‏
م. ح. (من مواليد عام 1985، سوري)‏
من خلال المتابعة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تحديد أماكنهم، وتوقيفهم بتاريخ 9-10-2022، بعد تنفيذ كمينٍ محكم في بلدة ‏راشيا‎.‎

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يشكّلون عصابة لسرقة الدراجات الآليّة، ونفّذوا العديد من السرقات بتواريخٍ سابقة، وضُبِطَ معهم دراجة ‏آلية، كانوا قد سرقوها من بلدة المحيدثة‎.‎

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”‏‎.‎

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