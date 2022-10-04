عصابة سرقة سيارات في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف هوية عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية.

ونتيجة المتابعة اليومية لهذا الملف، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد نشاط لعصابة سرقة سيارات تنفّذ عملياتها ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على إثر ذلك، كثّفت هذه القطعات إجراءاتها في أماكن حصول هذه السرقات، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت من تحديد هوية أفراد هذه العصابة، وهم:

– أ. و. (مواليد عام 2005، سوري)

– ي. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

– ج. ص. (مواليد عام 1981، لبناني)

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على مراقبتهم بغية توقيفهم.

بتاريخ 17-9-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت دوريات القوة الخاصة في شعبة المعلومات الاول والثاني في محلة الفنار على متن سيارة نوع “تويوتا أفانزا”، كما تبيّن قيام الاول بكسر زجاج سيارة نوع “كيا سيراتو” لون جردوني تمهيداً لسرقتها فعملت على توقيفه. كذلك، عملت دورية ثانية من الشعبة على متابعة تحركات الثاني وتوقيفه في محلة الدورة.

وبالتزامن نفذت قوة من الشعبة مكمنًا محكمًا في محلة الأشرفية، أسفر عن توقيف الثالث الذي كان ينتظر إتمام عملية السرقة لنقل السيارة المسروقة الى البقاع.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابة سرقة سيارات، وبتنفيذهم أكثر من 10 عمليات سرقة في العديد من المناطق ومنها: ضبيه، الكسليك، الجديدة، سن الفيل، الدكوانة والاشرفية، وبقيامهم بنقل السيارات المسروقة إلى محلة الهرمل تمهيداً لإدخالها إلى الاراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.