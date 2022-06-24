عصابة سرقة في البقاع في قبضة شعبة المعلومات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت هذه العمليات في منطقة البقاع، كثفت الشعبة جهودها الإستعلامية والميدانية لكشف هوية أفراد عصابات السرقة وللعمل على توقيفهم.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية متورطين بعمليات سرقة دراجات “التوك توك” وعمليات سرقة من داخل السيارات والفانات ضمن منطقة البقاع، وهما:

– ف. م. (مواليد عام 2001، سوري الجنسية)

– ع. و. (مواليد عام 1999، سوري الجنسية).

وبتاريخ 17-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة بر الياس نتج عنه توقيفهما.

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مبلغ من العملة الأميركية المزيفة.

كما أنه وبالتحقيق معهما، إعترفا أنهما يشكلان عصابة سرقة وأنهما نفذا أكثر من خمس عمليات سرقة دراجات التوك توك، إضافة إلى تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات والفانات، واعترفا بترويج العملة المزيفة وببيع المسروقات في بلدة حورتعلا لقاء مبالغ مالية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.