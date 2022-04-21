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عصابة سرقة في الكورة تقع بقبضة قوى الأمن

21 - أبريل - 2022
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل في بلدات ضمن محافظة عكار وفي بلدة حدث الجبة – قضاء بشري، وذلك من قبل أشخاص مجهولين.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت عناصرها بتاريخ 18-4-2022، من توقيف مشتبه بهما في بلدة بصرما – قضاء الكورة، وهما:

– ر. ز. أ. (مواليد عام 1990، سوري)

– ع. ع. (مواليد عام 2005، سوري)

باستماعهما من قبل عناصر مخفر حدث الجبة، اعترفا بسرقة العديد من المنازل، وبيع المسروقات في مدينة طرابلس.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

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