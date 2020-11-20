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عصابة سرقة في بنت جبيل بقبضة الأمن

منذ 7 ساعات
توقيف

توقيف

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أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كل من س. ا. (مواليد عام 1980، لبناني) وابنه (ح.، مواليد عام 2006) وه. ب. (مواليد عام 1998، لبناني) وقد تبين ان (س. ا.) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج مخدرات وتعاطيها، وقد خرج من السجن منذ قرابة الشهرين، كما جرى ضبط المركبة الالية التي يستخدمونها في عملياتهم.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت مواد بناء وأسلاك كهربائية من داخل ورش قيد الانجاز في منطقة بنت جبيل والقرى المحيطة بها.

على الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة ليل 8/9 الجاري من توقيف الفاعل بالجرم المشهود اثناء قيامه بالسرقة من بلدة يارون، والقت القبض على معاونَيه، وهم كل من:

س. ا. (مواليد عام 1980، لبناني) وابنه (ح.، مواليد عام 2006)

ه. ب. (مواليد عام 1998، لبناني)

وقد تبين ان (س. ا.) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج مخدرات وتعاطيها، وقد خرج من السجن منذ قرابة الشهرين، كما جرى ضبط المركبة الالية التي يستخدمونها في عملياتهم.

احيلوا الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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