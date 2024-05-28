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عصابة سرقة في عكار ومطلوبَين في بعلبك.. الآن في قبضة الجيش

منذ ساعة واحدة
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 28/ 5/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية – عكار المواطنين (ر.ح.) و(ن.ا.) و(م.ح.) لإقدامهم على تأليف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية، كما أقدموا على سرقة أسلاك ومعدات كهربائية.

ودهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بدنايل – بعلبك منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.س.) و(ع.س.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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