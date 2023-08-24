الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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عصابة سرقة في قبضة الأمن

منذ دقيقة واحدة
ج. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني)

ج. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 1-8-2023، أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من أدما ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، في سيّارة رباعيّة الدّفع من نوع “رانج روفر” لون أسود.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى: ج. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني).

بتاريخ 9-8-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة القبّة – طرابلس.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عملية سرقة الأسلاك الكهربائية من محلّة أدما على متن الـ “رانج روفر” الذي استأجره لهذه الغاية.

حجزت السيّارة عدليّاً، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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