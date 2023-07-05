عصابة سرقة في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ كمائن متنقّلة في أماكن مختلفة لتوقيف عصابات السّرقة التي تنشط ليلاً وعند ساعات الفجر.

الساعة 5:30 من فجر تاريخ 22-06-2023، رصدت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة تحركات مشبوهة في داخل “بؤرة كسر” في بلدة مجدل سلم، حيث تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة قطع سيارات بقيمة حوالى ستة آلاف دولار أميركي، وهم كلٌّ من:

– إ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)

– ح. س. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

– م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

كما ضبطت سيارة نوع “أوبل” لون أبيض عائدة للأول من دون أوراق، تُستَعمَل لنقل المسروقات. تم تسليمهم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.