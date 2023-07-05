الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عصابة سرقة في قبضة قوى الأمن

منذ 35 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن لمكافحة كافة أنواع الجرائم ومنها السرقة، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ كمائن متنقّلة في أماكن مختلفة لتوقيف عصابات السّرقة التي تنشط ليلاً وعند ساعات الفجر.

الساعة 5:30 من فجر تاريخ 22-06-2023، رصدت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة تحركات مشبوهة في داخل “بؤرة كسر” في بلدة مجدل سلم، حيث تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود، أثناء قيامهم بسرقة قطع سيارات بقيمة حوالى ستة آلاف دولار أميركي، وهم كلٌّ من:

– إ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)

– ح. س. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

– م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

كما ضبطت سيارة نوع “أوبل” لون أبيض عائدة للأول من دون أوراق، تُستَعمَل لنقل المسروقات. تم تسليمهم مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: ميقاتي تجاوز كل حدود السلطة
    النائب سامي الجميل
    سؤال من الجميل الى الحكومة حول مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا
    القضاء
    تحديد جلسة لاستجواب المدّعى عليه في قضية صوفي مشلب

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق
    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    تضارب - ماغي بو غصن
    بالفيديو.. عراك بالأيدي وتضارب بين الممثلة ماغي بو غصن وسيدة تُعنِّف وتضرب ابنها في الشارع!