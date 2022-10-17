الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عصابة سرقة من "القاصرين" في قبضة قوى الأمن

منذ 42 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أن “في الآونة الأخيرة حصلت سرقات عدّة في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، في أثناء ساعات الليل.”

ومن خلال التحريّات والرصد، اشتبهت دوريّة من المفرزة المذكورة بشخصٍ يتجوّل في المحلّة بشكل يُثير الرّيبة، فعملت على توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ح. (من مواليد عام 2008، سوري الجنسية)

بالتحقيق معه من قِبَل عناصر مخفر صيدا القديمة، بحضور مندوبة من جمعية حماية الأحداث، اعترف بقيامه بسرقات متعدّدة في المحلّة المذكورة بتواريخ مختلفة، فضلا عن سرقات عديدة في مناطق لبنانية أخرى، منها طرابلس وبيروت والبترون والعقيبة، بالاشتراك مع ثلاثة قصّر آخرين، وجميعهم من الجنسية السورية.

أودع الموقوف مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان - سويسرا
    السفارة السويسرية تؤجل العشاء غير الرسمي إلى موعدٍ لاحق
    النائب عبد الرحمن البزري
    البزري: أي حديث عن تعديل لاتفاق الطائف مرفوض ومريب
    النائب أسعد درغام
    درغام: لا يمكن تجاوز التيار والقوات في موضوع انتخاب الرئيس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشرطة الفرنسية
    جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
    شيرين عبد الوهاب
    شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها