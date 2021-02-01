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عصابة سرقت كابلات وأسلاك كهربائية عن الشبكة العامة

1 - فبراير - 2021
توقيف

توقيف

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ليل تاريخ 8/9-1-2021، أقدم مجهولون على سرقة كابلات وأسلاك كهربائية عن الشبكة العامة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان من بلدات: عين دارة – عاليه، محلة المديرج – البقاع، عين زحلتا – الشوف، الرملية – عاليه، مما أدّى إلى انقطاع التيّار الكهربائي عن العديد من المنازل فيها، وتسبب باستياء المواطنين.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. ومن خلال المتابعة، تمكّنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم، وهم اللبنانيون:

و. أ. (مواليد ۱۹۷۸) مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم قتل وتزوير وغيرها…
ت. أ. (مواليد ۱۹۸6) من أصحاب السوابق الجرمية وموقوف سابقاً.
ج. أ. (مواليد ۱۹۹۸)

بتاريخ 18-1-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمّ توقيف المذكورين في بلدة شارون، حيث ضُبِطَ مع الأول بندقية من نوع “كلاشِنكوف” وسيارة نوع “رينو رابيد” تُستَعمَل في عمليات السرقة، كذلك ضُبط مع الثالث كميّة كبيرة من غلافات أسلاك كهربائية من البلاستيك عائدة لأسلاك النحاس.

وتمكّنت قطعات الشعبة من تحديد هوية الشخص الذي يقوم بشراء كميّات النحاس الناجمة عن الكابلات المسروقة، ويدعى: (م. ك. مواليد عام ۱۹۹۰، سوري) والذي أوقفته دورية من الشعبة في مكان إقامته الكائن في محلة طريق المطار.

وقد اعترف بما نُسِب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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