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عصابة سوريّين تهرّب الأموال بقبضة أمن الدولة

منذ 4 دقائق
عصابة سوريّين تهرّب الأموال

عصابة سوريّين تهرّب الأموال

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في إطار سعي المديريّة العامّة لأمن الدولة إلى مكافحة أعمال تهريب الأموال إلى الخارج، وبنتيجة التحرّيات والإستقصاءات، أوقفت دوريّة من مكتب مرجعيون حاصبيا – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، عصابةً أفرادها من السوريّين وهم، (ي.م.) و(م.ع.) و(ص.ج.) و(م.ج.) و(س.ا.)، ينشطون بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدّة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون، ويقومون بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان إلى بعض الدول العربيّة والأوروبيّة، وتمّ ضبط مبالغ ماليّة معهم معدّة للتهريب.

خُتم المحل – مركز عملهم في منطقة برالياس – البقاع بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ.

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