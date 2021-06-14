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عصابة لسرقة السيارات في قبضة شعبة المعلومات

14 - يونيو - 2021
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة تحليل ومقاطعة المعلومات، تبيّن ظهور نشاط لعصابة نفّذت العديد من عمليات السّرقة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وآخرها كان بتاريخ 9-6-2021، حيث أقدم مجهولون على سرقة سيّارة رباعية الدّفع من نوع “جيب شيروكي”، من داخل مرآب للسيارات في محلّة وسط بيروت.

وأعلنت أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:

– ع. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

– أ. ش. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

– ر. ش. (من مواليد عام 1991، فلسطيني)

وكشفت المديرية العامة في بيان، أنه بتاريخ 2021-6-10، ومن خلال عمليات نوعية ومتزامنة، نفّذتها دوريات من الشّعبة، تمكّنت من توقيف الأول في محلّة وسط بيروت، والآخرَين في محلة طريق المطار. وضُبِط بحوزة الموقوف الثاني مبلغ 2,400,000 ليرة لبنانية.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بانتمائهم الى عصابة سرقة سيارات، وأنّهم نفّذوا ما يفوق 10 عملیات سرقة، ونقل سيارات مسروقة الى البقاع.

ووفقا للبيان، فقد أودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.

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