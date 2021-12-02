عصابتان تختصان بسرقة الدراجات الآلية.. في قبضة استقصاء الجنوب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآلية وتوقيف أفرادها، أوقفت دورية من المفرزة المدعو ر. م. (مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية) في بلدة البرج الشمالي، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة دراجة نارية.

وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة الدراجات الآلية مع المدعو م. م (مواليد عام 2001، فلسطيني الجنسية). وبعد الاستقصاءات والتحريات، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه خارج مخيم البرج الشمالي. وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة 7 دراجات نارية وبيعها إلى المدعو م. ح. (مواليد عام 1966، مصري الجنسية)، حيث أقدمت دورية من المفرزة على مداهمة مكان عمله وتوقيفه، بالتاريخ ذاته، وصرح أثناء التحقيق معه أنه أقدم على شراء دراجات آلية وبيعها لأشخاص يجهل هويتهم، رغم علمه بأنها مسروقة، وأنه لا يعرف إلا شخصا واحدا ابتاع منه وهو المدعو: ر. س (مواليد عام 1976، مصري الجنسية)، وتم توقيفه وضبط الدراجة الآلية المسروقة في حوزته.

توافرت معلومات حول إخفاء الموقوف الثالث (م. ح) إحدى الدراجات الآلية بطريقة متقنة خلف منزله في مدينة صور، فتمت مداهمة المكان وعثر على الدراجة المخبأة، وتم ضبطها.

وفي الإطار نفسه، أوقفت إحدى دوريات المفرزة في محلة البص الزراعة بجرم سرقة دراجة نارية كل من: أ. ع (مواليد عام 2005، لبناني الجنسية)، ع. ع (مواليد عام 2008، سوري الجنسية). وأودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر المخيمات لإجراء المقتضى القانوني في حقهم”.