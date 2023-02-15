عصا العقوبات تهتز.. واشنطن تكشف خيوط العلاقة بين سلامة وحزب الله!

أكدت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة الامريكية عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بكشف خيوط العلاقات التي تربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل واضح مع حزب الله، وفقاً لما نقلته قناة الحدث.

ولفتت مصادر الحدث الى ان “الخزانة الأميركية كشفت علاقة تربط ممولين لـ”حزب الله” بالمصرف المركزي”، موضحة أن “واشنطن باتت متأكدة من علاقة رياض سلامة بـ”حزب الله”.

المصادر الأمريكية أشارت أيضاً الى ان “الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على رياض سلامة”.

كما ذكرت بانه “لا يوجد رضاً أميركياً على حاكم مصرف لبنان”.

تأتي هذه المعلومات الحساسة في وقت تشهد فيه العملة اللبنانية انهياراً متسارعاً، حيث سجلت مساء الأربعاء ما بين 75000- 75500 ليرة لبنانية مقابل كل دولا واحد.

يشار إلى أن سلامة، هو أحد المشتبه بهم في تحقيق مشترك أجرته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يحقق في غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بين عامي 2002 و2، حيث زار وفد قضائي أوروبي لبنان الشهر الماضي، واستجوب مصرفيين ومسؤولين سابقين في البنك المركزي.