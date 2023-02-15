الخميس 24 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عصا العقوبات تهتز.. واشنطن تكشف خيوط العلاقة بين سلامة وحزب الله!

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 1:17 صباحًا
رياض سلامة

رياض سلامة

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة الامريكية عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بكشف خيوط العلاقات التي تربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل واضح مع حزب الله، وفقاً لما نقلته قناة الحدث.

ولفتت مصادر الحدث الى ان “الخزانة الأميركية كشفت علاقة تربط ممولين لـ”حزب الله” بالمصرف المركزي”، موضحة أن “واشنطن باتت متأكدة من علاقة رياض سلامة بـ”حزب الله”.

المصادر الأمريكية أشارت أيضاً الى ان “الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على رياض سلامة”.

كما ذكرت بانه “لا يوجد رضاً أميركياً على حاكم مصرف لبنان”.

تأتي هذه المعلومات الحساسة في وقت تشهد فيه العملة اللبنانية انهياراً متسارعاً، حيث سجلت مساء الأربعاء ما بين 75000- 75500 ليرة لبنانية مقابل كل دولا واحد.

يشار إلى أن سلامة، هو أحد المشتبه بهم في تحقيق مشترك أجرته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يحقق في غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بين عامي 2002 و2، حيث زار وفد قضائي أوروبي لبنان الشهر الماضي، واستجوب مصرفيين ومسؤولين سابقين في البنك المركزي.

    المزيد من أخبار لبنان

    الترابة السوداء
    كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟
    توقيف
    حوّلوا معملًا للأخشاب إلى مصنع للكبتاغون... فوقعوا بقبضة الأمن
    محمد أبو حيدر
    أبو حيدر: عقبات تعترض عمل الوزارة

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    فرانك هوغيربيتس
    خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!
    نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
    بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك