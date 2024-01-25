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عطاالله: الخيار الثالث هو الحلّ.. والانتخابات المبكرة "فشل كبير"

منذ 38 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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رأى عضو “تكتل لبنان القويّ” النائب غسان عطاالله أنّ التوجه نحو الخيار الثالث، في الملف الرئاسيّ، أمر طرحه التيار الوطنيّ الحر، منذ البداية.

وقال، في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “يجد فيه الحل للمشكلة الراهنة، في لبنان، على قاعدة طرح أكثر من اسم مقبول من الطرف المسيحيّ، يقتنع فيه باقي الفرقاء ولا يكون سببًا لأيّ مشكلة، بل حلًا للأزمة القائمة حاليًا، مع وجوب أن يكون المرشح صاحب رؤية اقتصادية لإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف عطاالله: “الطروحات في انتخابات نيابية مبكرة تدل على فشل كبير، وإذا، في كل فترة يطرح فيها مثل هكذا استحقاق ونذهب إلى هكذا خِيارات وتقفل الأبواب في وجوهنا، فالأمر يعني عدم قدرتنا على الحكم، وأننا أضعف من أن نجترح الحلول المناسبة”.

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