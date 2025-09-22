الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عطالله يؤكد: الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2025 11:15 صباحًا
جورج عطاالله

جورج عطاالله

A A A
طباعة المقال

أكّد النائب جورج عطالله أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها المحدد، رغم حالة الجمود التي تعانيها اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات الانتخابية.

وقال عطالله في تصريح: “رغم التحديات الحالية والبطء في إنجاز الدراسة، فإن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد لها، ولن يكون هناك أي تأجيل”. وأضاف أن “المواطنين يترقبون هذا الاستحقاق، وواجبنا الحرص على إتمامه وفق الأطر الدستورية والقانونية”.

وشدّد النائب على أن “العمل السياسي والجهود التشريعية يجب أن تستمر لضمان انتخاب مجلس نيابي يمثل طموحات الشعب ويعكس إرادته بشكل كامل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى مجلس النواب
    تأجيل جلسات لجان الإعلام والمال والتربية استنكاراً لمجزرة بنت جبيل
    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    هل عادت تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجار يشدد على تعزيز الأمن وتكثيف الدوريات لضمان حفظ الإستقرار

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    أمين عام حزب الله نعيم قاسم
    مصادر خليجية: على قاسم أن يتخلى عن سلاحه قبل مخاطبة السعودية
    السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
    ماذا كشف غراهام عن الخطة "باء" اذا فشلت الحكومة في حصر السلاح؟