عطالله يؤكد: الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها

أكّد النائب جورج عطالله أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها المحدد، رغم حالة الجمود التي تعانيها اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات الانتخابية.

وقال عطالله في تصريح: “رغم التحديات الحالية والبطء في إنجاز الدراسة، فإن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد لها، ولن يكون هناك أي تأجيل”. وأضاف أن “المواطنين يترقبون هذا الاستحقاق، وواجبنا الحرص على إتمامه وفق الأطر الدستورية والقانونية”.

وشدّد النائب على أن “العمل السياسي والجهود التشريعية يجب أن تستمر لضمان انتخاب مجلس نيابي يمثل طموحات الشعب ويعكس إرادته بشكل كامل”.