عطا الله: لإنزال أشدّ العقوبات بمرتكبي اعتداء كفرقاهل

لفت النائب جورج عطا الله إلى أنّ “ما حدث في بلدة كفرقاهل من إعتداء على القوى الأمنية، وما صدر من كلام في حق مؤسسة قوى الأمن وموقع بكركي أمر مستنكَر، ولا يمكن القبول به”.

كما اعتبر أنّ “المشهد المستفز والتعرض لعناصر دورية قوى الامن أمر غريب عن منطقة الكورة في شكل عام، وعن بلدة كفرقاهل وقرانا كافة في شكل خاص”، مؤكداً ألّا يمكن “إلباس أهالي الكورة لباس التعدّي على الدولة، كونها تحتضن وترحب بكل أبناء المناطق المجاورة”.

هذا ودعا عطاالله الأجهزة الأمنية إلى “توقيف المتورطين ووضع حد لأي تفلت وتخطّي القوانين”، مشدداً على “ضرورة إنزال أشد العقوبات بالمرتكبين ليكونوا عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه أن يخرق القانون في منطقة مشهود لها الالتزام بالقانون وإحترام الدولة ومؤسساتها”.