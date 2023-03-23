عقب تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. هكذا علّق مدير عام الطيران المدني

خَلق الإعلان عن تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائياً هذا العام إلى منتصف ليل 20 ـ 21 نيسان 2023، بلبلة، خصوصاً لدى المسافرين وشركات الطيران الذين كانوا عمدوا إلى احتساب الحجوزات بحسب التوقيت الصيفي المعتاد.

المدير العام للطيران المدني فادي الحسن أوضح لـ”النهار” أن “القرار لم يكن متوقعاً، لكن شركات الطيران ستعمل على تعديل الحجوزات وفق التوقيت الجديد، مشيراً في إطار رده عن سؤال لـ”النهار” إلى أن “هذا الإجراء ليس من المفترض ان يكبّد المسافرين أي أموال إضافية أو حتى لن يتم إلغاء حجوزاتهم”.

هذا، وعلمت “النهار” أن “قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جاء بهدف التخفيف على الصيام في شهر رمضان المبارك ساعة واحدة”.

كما أكدت المعلومات أن “شركات الاتصالات بدورها بدأت العمل على معالجة مسألة تعديل فَرق الوقت من الان حتى يوم غد، وضبطه بحسب التاريخ الجديد المعدّل أي في ليل 20 – 21 نيسان المقبل، إذ إن الساعة تتغير تلقائياً لدى المستخدم عند منتصف الليل في كلا التوقيتين الصيفي والشتوي”.