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عقوبات أوروبية على أطراف لبنانية؟

12 - يوليو - 2021
الأزمة الاقتصادية لبنان

الأزمة الاقتصادية لبنان

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أوضحت مصادر أن “ورقة الخيارات الأوروبية بشأن لبنان تشمل عقوبات على عدة أطراف”.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
أن الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين خلال اجتماعهم الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين، وفق “صحيفة الرؤية”.

إلى ذلك، قال بعض الدبلوماسيين أوروبيين يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسياً على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككاً، ما سلط الضوء على أن العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990. وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ تشرين أول الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

كما أشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل في ذلك الوقت إلى أن البعثة ستكون مماثلة للموجودة حالياَ في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال.

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