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عقوبات تصل لـ15 سنة بحق متهمين في المحكمة العسكرية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 3:50 مساءً
المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة غيابيا، في حق السوريين الفارين من وجه العدالة حسن القيسي وجاسم الصالح وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهما.

كما قضت المحكمة أيضا بسجن السوري الموقوف محمد القيسي، وأدانتهم بجرائم “التدخل بجرائم الإرهاب،عن طريق تزوير بيانات قيد إفرادية سورية، وتسليمها لإرهابيين مع علمهم بصفة هؤلاء الإرهابية، بغية تمكينهم من التنقل على الأراضي اللبنانية من دون الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية وتسهيل مهمتهم لتنفيذ أعمال إرهابية”.

 

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