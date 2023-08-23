عقوبات "منسّقة" على النخب لمنع لبنان من التحوّل إلى دولة فاشلة

يمرّ لبنان منذ أربع سنوات في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث، وفي ذلك الوقت كان أصحاب السلطة في البلاد – السياسيون والمصرفيون والزعماء الطائفيون – يتخذون خطوات نشطة لتسريع نزول البلاد إلى الهاوية.

ولكي نكون واضحين، فإنّ تفكك لبنان سوف يستلزم تزايد التطرف، وتوسيع النفوذ الإيراني، وعدم الاستقرار العميق والإجرام الذي سينتشر إلى ما هو أبعد من حدود البلاد. وإذا كان الغرب راغبًا في تجنب وقوع مثل هذه الكارثة على أعتاب أوروبا، فهذا هو الوقت المناسب لفرض عقوبات مالية منسقة موسعة لكبح جماح النخبة اللبنانيّة التي تدفع البلاد إلى الهاوية.

منذ عام 2019، انهارت قيمة العملة الوطنية اللبنانية، الليرة، بنسبة 98٪. وتبخرت قيمة المدخرات والأرباح الشخصية. وقد وقع أكثر من 80٪ من السكان في براثن الفقر المتعدد الأبعاد. كما أن التضخم هو من بين أعلى المعدلات في العالم. وتقديم الخدمات العامة في حالة يرثى لها. ويعيش معظم السكان الآن على المساعدات أو الأموال التي يتلقونها من أفراد الأسرة الذين يعيشون في الخارج.

وفي حين أن النخب التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس لا تستطيع الاتفاق على معظم الأمور، إلا أنها وجدت “إجماعًا سياسيًا للدفاع عن نظام اقتصادي مفلس”، وفقًا للبنك الدولي، الذي أطلق على الأزمة اللبنانية المستمرة اسم “الكساد المتعمد”.

منذ عام 2019، شهدنا أتباعًا سياسيين من مختلف الأحزاب يماطلون ويعرقلون الإصلاحات اللازمة لتنفيذ خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، وينشئ البنك المركزي نظامًا ماليًا موازيًا لحماية الأثرياء، ويتوسع الاقتصاد النقدي غير الرسمي، الخصب للنشاط غير المشروع بسرعة.

بالتوازي مع ذلك، أفلتت الطبقة السياسية من المسؤولية عن انفجار بيروت عام 2020 ــ وهو أكبر انفجار غير نووي منذ الحرب العالمية الثانية ــ وسعت إلى تقويض آخر بقايا الديمقراطية التمثيلية في البلاد.

رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، هو الشخصية البارزة الوحيدة التي تم اتخاذ إجراءات دولية ضدها. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على محافظ البنك المركزي المتهم بالانتهاكات الجسيمة للسلطة. كما تستهدف الإجراءات أيضًا أربعة من “المقربين منه” الذين ساعدوا في “إخفاء وتسهيل” عدد كبير من الجرائم المالية، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية. إلا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإن سلامة وأتباعه لم يبنوا بيت البطاقات المالي في لبنان بمفردهم، حيث لابد من توسيع شبكة الانتقاد الدولي لإخضاع النخبة اللبنانية.

وفي يوليو 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطار عمل للعقوبات المستهدفة ينص على إمكانية فرض عقوبات على من “يقوضون الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان”. وباعتباره أول سياسة غربية مهمة تهدف إلى معالجة “الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة” في لبنان، كان من المفترض أن يساعد هذا الإطار في السيطرة على سوء سلوك النخبة. ولكن على الرغم من استيفاء شروط فرض العقوبات بشكل متكرر وصارخ من قبل الكثيرين، فإن العقوبات لم تنفذ قط.

ومؤخراً، أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً غير ملزم يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق إطار العقوبات، فضلاً عن تمديده لمدة عام آخر. كما كان المجتمع المدني اللبناني صريحاً للغاية بشأن قضية العقوبات، حيث زود بروكسل بأدلة وافرة لدعم العقوبات. ومع ذلك، يبدو أن أوروبا غير قادرة على تقدير التهديدات التي تتجاوز الحرب في أوكرانيا واللاجئين “هناك، وليس هنا”، وفقا لأحد الدبلوماسيين رفيعي المستوى في بروكسل.

إن الافتقار إلى التحرك الحقيقي ليس أقل من أمر مشين، حيث كان التجديد الأخير لإطار عقوبات الاتحاد الأوروبي بمثابة لفتة جوفاء للتضامن مع اللبنانيين العاديين. في الوقت الحالي، يبدو أن بروكسل تراهن على استئناف العملية السياسية التي يتم بموجبها انتخاب رئيس لبناني جديد، على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح بعد أن أدت العرقلة المنسقة في البرلمان إلى المحاولة الفاشلة الثانية عشرة في يونيو الماضي. لقد أعطت السلبية الأوروبية للساسة والمصرفيين في لبنان ــ الذين يمكن العثور على أصولهم في مختلف عواصم القارة ومرافئها ــ الضوء الأخضر لمواصلة نهب بلادهم وهي تحتضر.

وفي ظل ارتفاع الدين العام الذي يبلغ إجماليه أكثر من 102 مليار دولار لاقتصاد يبلغ حجمه 20 مليار دولار، فإن الآمال في خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي معلقة بخيط رفيع. وتعثرت المفاوضات، مع عدم إعجاب صندوق النقد الدولي بالرفض المستمر للطبقة الحاكمة في لبنان لقبول الإصلاحات السياسية والمالية. إن عناد النخبة هو مصلحة ذاتية بشكل صارخ. ومن شأن الإصلاحات المقترحة أن تفكك الوضع المالي الراهن من خلال هدم نظام السرية المصرفية الغامض، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتطهير الخدمة المدنية.

لن تبشر أي من هذه التحركات بالخير بالنسبة للنخب اللبنانية التي تتقن اللعب على الهامش لضمان عدم حدوث تغييرات مهمة. على سبيل المثال، في انتهاك واضح لنظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، تم تأجيل الانتخابات البلدية في مايو الماضي بسبب النقص المفترض في مبلغ 12 مليون دولار اللازم لتغطية التكاليف الإدارية. وبعد أسابيع فقط، وافق البرلمان على ضخ 400 مليون دولار لزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية – وهي خطوة أخرى تخدم مصالحهم الذاتية بالنظر إلى أن مؤسسات الدولة المختلة في لبنان هي الوسيلة الأساسية التي يوزع بها أعضاء الطبقة السياسية المحسوبية ويحافظون على ولاء طائفتهم. وقد تم الحفاظ على شبكات المحسوبية هذه من قبل البنك المركزي، الذي يصدر باستمرار ليرة جديدة لتمويل زيادات رواتب موظفي الخدمة المدنية. وقد أدى هذا بدوره إلى حدوث كساد هائل في الليرة بينما سمح في الوقت نفسه لمجموعة مختارة من عملاء البنك المركزي بكسب مليارات الدولارات من المراجحة في العملة.

مما لا شك فيه أن نفوذ إيران المتزايد في بلاد الشام قد وضع كارثة لبنان على رادار واشنطن. ولكن حتى الآن، لم تفعل الولايات المتحدة سوى أقل كثيراً مما كان بوسعها أن تفعله في الرد على هذه الكارثة. ويشكل الدولار الأميركي نحو 70٪ من المعاملات في لبنان اليوم. في العقد الماضي، أسقط مرسوم واحد من وزارة الخزانة الأمريكية بنكين لبنانيين للاشتباه في صلاتهما بغسل الأموال مع حزب الله. ومع ذلك، على الرغم من العقوبات الأخيرة ضد سلامة، لم تفعل الولايات المتحدة أي شيء لمعالجة أزمة لبنان الحالية باستثناء التهديد بفرض عقوبات واسعة النطاق، بل استهدفت حفنة فقط من الأفراد المرتبطين بحزب الله.

وخوفاً من احتمال فرض عقوبات أمريكية، وإن كان ضئيلاً، أنشأ البنك المركزي اللبناني بالفعل نظاماً يمكنه من خلاله تسوية المعاملات بالدولار دون المرور عبر البنوك الأمريكية المراسلة. وقد جاء ذلك بالتزامن مع تضخم الاقتصاد النقدي غير الرسمي المعتمد على الدولار، والذي تقدر قيمته الآن بما لا يقل عن 10 مليارات دولار من قبل البنك الدولي، أو حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الرسمي بعد الأزمة. ويهدف جزء كبير من هذا إلى تمويل بقاء النخبة ورأسمالية المحسوبية، حيث يعتبر حزب الله وحلفاؤه من المتبرعين البارزين. وفي الوقت نفسه، منحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية، لبنان مؤخرًا فترة سماح مدتها عام واحد لتصحيح تصرفاته أو مواجهة تداعيات محتملة.

إن التهديدات الفارغة والإجراءات الانتقائية من جانب القوى الغربية لن تكون كافية لإنقاذ لبنان. ويحتاج لبنان إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتكرار العقوبات المنسقة والموجهة التي فرضاها على النخب السياسية الروسية والبيلاروسية في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، وهو يحتاج إليها الآن.

ومن دون فرض عقوبات غربية ذات معنى، فإن خطة صندوق النقد الدولي قد ماتت، وسيكون لبنان في طريقه إلى التحول إلى دولة فاشلة، مع تداعيات مدمرة في الداخل والخارج. وعلى النقيض من ذلك، فإن العقوبات المنسقة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنها أن تخنق شرايين الحياة المالية التي تعتمد عليها النخبة في لبنان، وربما تجعلها منطقية.