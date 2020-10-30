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عقيص: أدعو إلى بناء مستوصفات في كل مدرسة وجامعة لمعالجة حالات التنمّر

منذ 24 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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نوه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بعمل مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية قائلًا إن المصلحة لا تنفكّ عن إظهار الصورة الحزبية الحقيقية في المجتمع اللبناني.

كلام “عقيص” جاء خلال كلمته في حملة ضدّ التنمر بعنوان “فكّر مرتين”، أطلقتها مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مصلحة المعلمين ودائرة المعالجين النفسيين في مصلحة المهن المجازة، بحضور الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، رئيس مصلحة الطلاب طوني بدر، رئيس مصلحة المهن المجازة جيمي بسوسي، ومجموعة من الإختصاصيين والمعالجين النفسيين.

واعتبر عقيص أن “العطل الأساسي في مجتمعنا هو أخلاقي، وإن لم نتمكن من معالجته، عبثًا نشرّع قوانين ونطلق حملات. ولا يخفى على أحد أن التنمّر هو من أوجه هذا العطل الأخلاقي. لذا لا بدّ لنا من أن نتكاتف لنرسي على خطة العمل التي وُضعت ولننفّذ هذه الحملة، لأن أهميتها تكمن في القدرة التحويلية في أخلاق الشباب”.

ودعا عقيص الجميع إلى “عدم الإستخفاف بهذا المشروع الذي تبنّاه حزب “القوات” والذي يحمل عنوانًا يشمل حالات وسلوكيات عديدة. لذلك، أدعو إلى بناء مستوصفات في كل مدرسة وجامعة لمعالجة حالات التنمّر، إن كان للمتنمّر أو المتنمّر عليه اللذين يعانيان طبعًا من اضطرابات نفسية”.

وأضاف أن “حزب “القوات” وتكتل الجمهورية القوية على خط تماس مع التنمّر، وذلك بهدف التأثير الإيجابي على المناصرين القواتيين وشباب “القوات” والمجتمع اللبناني. وبناءً على المعطيات التي ستظهرها الحملة، سنبذل جهودنا على المستوى التشريعي، وسيبقى التكتل على أتم الإستعداد لخوض هذه المعركة لمصلحة الشعب اللبناني ولاستعادة الأخلاق. وعليه، أطلب من أعضاء مصلحة الطلاب أن يكونوا بمثابة الرسل بين الطلاب والقيادة الحزبية فيما يتعلق بالتنمّر كما بمسائل أخرى. المعركة هي معركة الحق، كما في السياسة، كذلك في المجتمع والمدرسة والجامعة، وإلى جانب الحق سنبقى”.

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