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عقيص: إقفال ملف الحصروني يعني أنّ لبنان بحاجة إلى حماية دولية

منذ 14 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على منصّة “أكس”: إذا صحّت المعلومات عن إقفال ملف التحقيق في جريمة اغتيال الياس الحصروني، فإن ذلك يعني جملة أمور:

1- أن القتل أصبح مشرّعًا في لبنان.

2- أن الإفلات من العقاب أصبح قاعدة.

3- أن الاجهزة الأمنية والقضائية اصبحت عديمة الفائدة.

4- أن لبنان بات يحتاج إلى حماية دولية مباشرة، وليس مجرد قوات حفظ سلام يهاجمها “الأهالي” حين يحلو لهم.

وأضاف: كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن جدوى الانتخابات الرئاسية والاتفاق مع صندوق النقد والاصلاحات وسواها من أمورنا الداهمة في ظل انتفاء الدولة وسقوط المؤسسات وغياب القانون. كل ذلك سيحملنا جميعًا كقوى سيادية أمام التاريخ مسؤولية عدم المجاهرة بطلب الحماية الدولية الفورية، في الوقت الذي يفرغ وطننا من شبابه وكفاءاته، ويمتلئ بدلًا عنهم بنازحين سوريين يسرحون بمالٍ أممي تفوح منه رائحة التآمر، وبلاجئين فلسطينيين يطال رصاص اقتتالهم الداخلي جسم الوطن المتهاوي.

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