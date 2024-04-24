عقيص: إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الى ان “بعد سلب اللبناني أمنه وأمانه وأمواله تعدّ السلطة العدّة لإستلاء حقّه في انتخاب السلطة المحليّة ونعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية هما شريكتان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيّين من انتخاب البلديات والمخاتير”.

أضاف: “إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها”.

ولفت الى ان “حالة الحرب التي يعيشها الجنوب يجب ألا تمنع باقي اللبنانيين من ممارسة حقّهم في الانتخاب وكان حري بالحكومة أن تجري الانتخابات في كلّ المناطق التي لا تشهد أي توتّر أمني وأن تؤجلها في تلك التي تشهد التوترات إلى حين انتهائها”.