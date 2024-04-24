الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقيص: إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية

منذ ساعتين
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

A A A
طباعة المقال

أشار عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الى ان “بعد سلب اللبناني أمنه وأمانه وأمواله تعدّ السلطة العدّة لإستلاء حقّه في انتخاب السلطة المحليّة ونعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية هما شريكتان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيّين من انتخاب البلديات والمخاتير”.

أضاف: “إنّه التمديد الثالث ولكلّ تمديد حججه الواهية والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها”.

ولفت الى ان “حالة الحرب التي يعيشها الجنوب يجب ألا تمنع باقي اللبنانيين من ممارسة حقّهم في الانتخاب وكان حري بالحكومة أن تجري الانتخابات في كلّ المناطق التي لا تشهد أي توتّر أمني وأن تؤجلها في تلك التي تشهد التوترات إلى حين انتهائها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله
    هكذا رد حزب الله على مجزرة ‏‏حانين
    طيران الشرق الاوسط
    إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس
    رمزي نهرا
    نهرا: الوجود الكثيف للنازحين السوريين بمثابة قنبلة موقوتة

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة