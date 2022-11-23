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عقيص: الأبواب ليست مقفلة مع النواب التغييريين

منذ 34 دقيقة
جورج عقيص

جورج عقيص

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دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص “النواب الذين يصوتون للنائب ميشال معوض الى الثبات بتصويتهم ليتبدل سيناريو الورقة البيضاء”.

وقال عقيص في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”: “إننا اليوم أمام نوعين من المقاربة للاستحقاق الرئاسي، بحيث ان الفريق الداعم لمعوض يعتبر ان هذا الاستحقاق يمكن ان يكون داخليا مئة بالمئة، بينما الفريق الآخر ينتظر التسويات الدولية وإشارات من الخارج”.

وأكد ان “الأبواب ليست مقفلة مع النواب التغييريين”، كاشفا عن “اتصالات تجري بين بعض نواب تكتل الجمهورية القوية وبعض نواب التغيير، لاستيضاح الموقف من ترشيح معوض والأسماء البديلة التي تتماهى مع مواصفات الرئيس التي يضعها تكتل الجمهورية القوية، لا سيما لجهة السيادية”.

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