عقيص: التجاذبات السياسية اطاحت بالمجلس الأعلى للكاثوليك

أكد عضو تكتل لجمهورية القوية جورج عقيص أن “التجاذبات السياسية أطاحت بالمجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك”، وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “الطائفة الكاثوليكية ليست بخير اليوم، بسبب التنافس الداخلي الذي أخذ منحى في انتخابات الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى”.

واشارالى أن “بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي عبر عن مرارته لما آلت اليه الأوضاع، وربما حركة الأخير تكون نافذة تخرج الطائفة الى منحى آخر”.

وختم: “نتوقع أن تكون اللجنة المشكلة حديثا، هدفها إيجاد مخرج للحفاظ على كرامة الجميع، والانكباب على لتعديل الإطار الذي يعمل فيه المجلس بهدف تفعيله”.