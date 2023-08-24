عقيص: الحل في لبنان بيد حفنة من الرماديين

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر حسابه على منصة “اكس”:

“الناس اللي بالنص شو ناطرين؟ نحن اخدنا موقف وهوديك اخدين موقف، اللي بالنص شو موقفن بالتحديد؟ الحل في لبنان بيد حفنة من الرماديين، المائعين، المرتبكين، المحتارين، المترددين، الخانعين. يا شعب لبنان ركز على هؤلاء.. انهم لا يتجاوزون الـ٢٠ نائباً، امقتهم والفظهم كالمياه الفاترة”.

هذا ويمرّ لبنان منذ سنوات في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث، وفي ذلك الوقت كان أصحاب السلطة في البلاد السياسيون والمصرفيون والزعماء الطائفيون يتخذون خطوات نشطة لتسريع نزول البلاد إلى الهاوية.