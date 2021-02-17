عقيص: السلطة الحاكمة حالياً لا تريد إجراء إنتخابات نيابية

نظّمت الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية لقاءً مع عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص تحت عنوان “لماذا الإنتخابات النيابية المبكرة”، عبر تطبيق ZOOM.

وكشف عقيص أن القوات اللبنانية تطالب بإجراء إنتخابات نيابية مُبكّرة لأنها مع مبدأ المحاسبة والإصلاح والطريق الأمثل لتحقيق هذا المبدأ هو من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، التي تسمح للشعب بمحاسبة السلطة التي أوصلته إلى حالة الإنهيار الحالية والبدء بعملية إصلاح كبرى بدءاً بإصلاح التمثيل البرلماني. كما إعتبر أن السلطة الحاكمة حالياً لا تريد إجراء الإنتخابات النيابية، مبكّرة كانت أو في موعدها، بسبب معرفتها بتدني رصيدها الشعبي.

وأشار عقيص إلى أن التغيير الذي طالب به الشعب، اعتباراً من ١٧ تشرين ٢٠١٩ حتى اليوم، غير قابل للتحقيق سلمياً إلا من خلال صناديق الإقتراع.

واختصر عقيص استراتيجية القوات بالتالي: ١- نعم لانتخابات نيابية مبكّرة تضغط في سبيل إجرائها جبهة معارضة وطنية عريضة. ٢- نعم لإصلاح عملية الإنتخاب بحد ذاتها من خلال تفعيل بعض الإصلاحات، لا سيما تفعيل إقتراع المغتربين، وإقامة الميغاسنتر، وتعزيز دور هيئة الإشراف على الإنتخابات. ٣- لا لتأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها، في حال عدم حصولها بشكل مبكّر. ٤- لا لتغيير قانون الإنتخاب الحالي تحت أي ظرف أو حجّة.