عقيص: العالم سيكتشف حجم المآسي التي سبّبها النظام السوري للّبنانيّين

أشار النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، إلى أنّه “صدر أمس عن الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرار يقضي بإنشاء لجنة مستقلة للتقصي عن مصير المفقودين في سوريا. لا يعادل شعورنا بالعار من موقف الحكومة اللبنانية الممتنع عن التصويت عن هكذا قرار سوى سعادتنا العارمة بصدور القرار الأممي عن غالبية الدول الأعضاء”.

صدر أمس عن الهيئة العامة لمنظمة الامم المتحدة قرار يقضي بانشاء لجنة مستقلة للتقصي عن مصير المفقودين في سوريا.

لا يعادل شعورنا بالعار من موقف الحكومة اللبنانية الممتنع عن التصويت عن هكذا قرار سوى سعادتنا العارمة بصدور القرار الأممي عن غالبية الدول الاعضاء.

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وأضاف: “سيكتشف العالم أجمع حجم المآسي التي تسبب بها النظام السوري عبر عقود من الزمن لشعبه وللشعب اللبناني على السواء. هذا سيكون على الأرجح أوّل الغيث في مسلسل إظهار هذا النظام على حقيقته. لا يهمني على الإطلاق موقف الحكومة اللبنانية ولم أكن أتوقع منها حقيقةً غير ذلك”.

وتابع: “ما يهمني ويهم أكثرية اللبنانيين هو أن تبادر الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا اللبنانية، المنشأة بموجب القانون رقم ١٠٥/٢٠١٨، إلى الاتصال باللجنة الدولية فور تعيين أعضائها والطلب منها إخضاع المخفيين اللبنانيين في السجون السورية إلى نطاق اختصاصها، كشفًا لمصيرهم ولو بعد حين”.

ما يهمني ويهم اكثرية اللبنانيين هو ان تبادر الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اللبنانية، المنشأة بموجب القانون رقم ١٠٥/٢٠١٨، الى الاتصال باللجنة الدولية فور تعيين اعضائها والطلب منها اخضاع المخفيين اللبنانيين في السجون السورية الى نطاق اختصاصها، كشفاً لمصيرهم ولو بعد حين. — George Okais (@OkaisGeorge) June 30, 2023